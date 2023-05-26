BMW, ABD'de Tesla'yı geçmek istiyor BMW, ABD'deki elektrikli araç pazarında Tesla'yı yenmek için çalışıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, geçtiğimiz yıla kadar ABD'de lüks otomobil segmentinde lider konumdaydı. Ancak aniden atağa kalkan Tesla, BMW'yi geçerek yeni lider oldu.

BMW, ABD'deki elektrikli araç pazarında Tesla'yı yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor.

Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde sedan ve crossover modellerine rekabetçi özelliklere sahip elektrikli modeller eklemeyi planlıyor.

BMW Kuzey Amerika CEO'su Sebastian Mackensen, verdiği bir röportajda şirketin yakın dönemdeki ana önceliğinin elektrikli araçlara geçişi artırmak olduğunu söyledi.

BMW pazar payını artıracak

Geçen yıl, BMW'nin ABD satışlarının yüzde 5'i tamamen elektrikli modellerden oluştu. Mackensen, 2023 yılında bu pazar payının iki katına çıkacağını belirtti.

Bunun yanı sıra, BMW CEO'su, devlet yetkililerine ve diğer şirketlere daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulundu.