BMW geri adım attı! Koltuk ısıtma ücretli olmayacak BMW, otomobillerindeki koltuk ısıtma özelliğini abonelik ücreti karşılığında sunmaya başlamıştı. Ancak şirket, tepkiler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

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Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

Günümüzde BMW, Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

Örneğin Mercedes-Benz, EQS ve EQE'nin kilitli bir özelliğinin açılması için abonelik paketi başlattı. Ödeme yapan kullanıcılar, aracın motor gücünü yükseltebilecek.

BMW ise koltuk ısıtma özelliğini aylık abonelik olarak müşterilerine sunmaya başlamıştı.

BMW'den geri adım

BMW müşterileri, üretici tarafından bazı ülkelerde aylık 18 dolara sunulan ısıtmalı koltuk aboneliğine tepki gösterdi.

BMW Yönetim Kurulu üyelerinden Pieter Nota, Autocar'a yaptığı açıklamada, koltuk ısıtma hizmetinin düzenli abonelik ücretiyle sunulmasının kullanıcılar arasında pek kabul görmediğini söyledi.

Alman marka, koltuk ısıtmayı abonelik ücreti karşılığında sunulan opsiyonlar listesinden çıkardı.

Buna rağmen BMW, abonelik temelli hizmetler konseptinden vazgeçmeyi düşünmüyor

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