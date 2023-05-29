BMW modellerinde araç içi oyun devri başlıyor BMW, elektrikli araç sahiplerinin otomobillerinin şarj edilmesini beklerken eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığı araç içi oyun sistemini tanıttı.

Son zamanlarda piyasaya sürülen elektrikli otomobiller, adeta birer akıllı cihaza dönüşmeye başladı.

BMW, elektrikli araç sahiplerinin otomobillerinin şarj edilmesini beklerken eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığı araç içi oyun sistemi AirConsole'u resmen duyurdu.

Yolcular, araç hareketsiz durumdayken AirConsole'u etkinleştirerek gösterge paneli ekranında çeşitli yerel çok oyunculu oyunları oynayabilecek.

Ayrıca yolcular, QR kod ile eşleştirme yaparak akıllı telefonları birer oyun koluna da dönüştürebilecek.

Hangi modellere gelecek

AirConsole, Temmuz 2023'ten sonra üretilen BMW 7 Serisi, BMW iX ve BMW i4 otomobillere de gelecek.

Ağustos ayından sonra üretilen BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M ve BMW X6 M modelleri de bu özelliğe kavuşacak.