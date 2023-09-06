BMW'den itiraf! Fiyat konusunda Çinlileri yenemeyiz BMW CEO'su Oliver Zipse, fiyat konusunda Çinli otomobil üreticileriyle rekabete girmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

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Çin merkezli otomobil üreticileri, Avrupa'da hızla büyüyor ve geleneksel otomobil şirketlerine ciddi bir rekabet sunuyor.

Bu büyüme, uygun fiyatlı ve teknolojik olarak gelişmiş araçların Avrupalı tüketicilerin ilgisini çekmesiyle hız kazanıyor.

Çin otomobil markaları, özellikle son birkaç yılda, Avrupa pazarında büyük bir varlık haline geldi.

Bu büyüme, Çinli otomobil üreticilerinin kalite, performans ve fiyat açısından rekabetçi modeller sunma yeteneğiyle destekleniyor. Ancak bu durum, Avrupalı üreticileri rahatsız etmeye başladı.

BMW'den Çin itirafı

BMW CEO'su Oliver Zipse AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillere getirdiği yasağın Avrupalı otomobil üreticilerini Çinli rakipleriyle bir fiyat savaşına ittiğini ve bu savaşı kazanmanın "temelde imkansız" olduğunu söyledi.

Zipse ayrıca temel otomobil segmentinin ya tamamen ortadan kalkacağını ya da Avrupalı üreticilerin hakimyetinde olmayacağını belirtti.

BYD gibi Çinli otomobil üreticilerinin agresif bir şekilde elektrikli otomobil pazarına girdiklerini ve giderek daha iddialı hale geldiklerini belirten Zipse, şirketin kârının düştüğünü söylüyor.

Ayrıca BMW CEO'su, BMW'nin daha popüler olduğu premium segmentte Çinli otomobil üreticilerine göre üstün olduğunu sözlerine ekledi.