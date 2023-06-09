Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt tanıtıldı Mitsubishi’nin Clio ile birlikte Bursa’da üretilecek Colt modelinin üzerindeki örtü kalktı.

ensonhaber.com

Oyak Renault, Bursa'da Megane Sedan modelinin Karsan'a aktarılması sonrasında boşalan kapasiteyi eylül ayında Mitsubishi Colt ile dolduracak.

B sınıfındaki otomobil ilk etapta yılda yaklaşık 30-40 bin adet üretilecek ve ihracat pazarlarına yönlendirilecek.

Makyajlı Clio’yu baz alan yeni Cold, tasarım olarak Clio'dan pek de farklı değil. İç mekandaki detaylar da Clio ile hemen hemen aynı.

Otomobilin giriş seviyesi donanımında 66 beygir gücü güç ve 95 Nm tork üretebilen atmosferik 1.0 litre hacminde bir ünite yer alıyor.

Colt ile beraber yine 1.0 litre hacminde turbo şarjlı bir ünite sunuluyor. Turbo şarjlı bu ünite, 90 beygir gücünde ve 160 Nm tork değerleri üretiyor.

Colt’un en yüksek donanım seviyesinde 141 beygir gücü ve 205 Nm tork üretebilen 1.6 litre hacminde hibrit bir ünite karşımıza çıkıyor..

Colt, bu hibrit 1.6 litre hacmindeki ünite sayesinde 0-100 km/sa hıza 9,2 saniyede ulaşabiliyor. 1.0 litre hacmindeki turbo üniteye baktığımızda ise Colt’un 0’dan 100’e 12,2 saniyede ulaşabildiğini görüyoruz.

Üretim eylülde başlıyor

Renault, Mitsubishi Colt’un üretimine eylül ayında başlayacak.