Bursa'da üretilecek! Yeni Mitsubishi Colt yakında geliyor Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt, 8 Haziran'da görücüye çıkacak. İşte detaylar.

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Mitsubishi, 2023 yılı içerisinde tanıtacağı tüm yeni modelleri içeren bir görsel paylaştı. Bursa'da üretilecek Colt modeli de görselde yer aldı. Ancak şirket, Colt'un üzerindeki örtüyü henüz kaldırmış değil.

Mitsubishi'nin paylaştığı ipucu görselinde üç modelin tamamen açık bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz.

Hemen üst tarafta, yeni Renault Clio ile birlikte Bursa'da üretilecek olan Mitsubishi Colt yer alıyor. Bu model de ön panjur ve logoları hariç Clio ile aynı olacak.

8 Haziran'da tanıtılacak

Tanıtımı 8 Haziran'da gerçekleştirilecek Mitsubishi Colt hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Oyak Renault, Bursa'da Megane Sedan modelinin Karsan'a aktarılması sonrasında boşalan kapasiteyi eylül ayında Mitsubishi Colt ile dolduracak.

B sınıfındaki otomobil ilk etapta yılda yaklaşık 30-40 bin adet üretilecek ve ihracat pazarlarına yönlendirilecek.