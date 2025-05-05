BYD, Fiat Egea'yı geçti: İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.
Veriler, nisan ayında toplam otomobil satışlarının geçen yılın aynı ayına göre kayda değer bir artış gösterdiğini, ancak 2025 yılı içinde ilk kez aylık bazda bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandığını ortaya koydu.
Nisan ayında toplam 105 bin 352 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirilirken, bu rakamın 85 bin 411 adedini otomobil satışları oluşturdu. Otomobil satışları Nisan 2024'e göre yüzde 39'luk bir artışa işaret ediyor.
NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER
Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri listesi önemli bir sürprize sahne oldu. Zirvede 3 bin 994 adetlik satışla Renault Clio yer alırken, ikincilik koltuğuna 3 bin 687 adet satan Çinli marka BYD'nin şarj edilebilir hibrit SUV modeli SEAL U DM-i oturdu.
Bu sonuçla BYD SEAL U DM-i, 3 bin 638 adet satan Fiat Egea Sedan'ı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı ve Egea Sedan'ın tam 8 yıldır sürdürdüğü Türkiye'nin aylık bazda en çok satan otomobili unvanına son verdi.
Renault Clio: 3 bin 994
BYD SEAL U DM-i: 3 bin 687
Fiat Egea Sedan: 3 bin 638
Togg T10X: 3 bin 537
Renault Megane: 2 bin 939
Peugeot 2008: 2 bin 692
Toyota Corolla: 2 bin 631
Fiat Egea Cross: 2 bin 260
Toyota C-HR: 2 bin 234
Peugeot 3008: 2 bin 074
YILIN İLK DÖRT AYINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR
2025 yılının ilk dört aylık toplam otomobil satışlarına bakıldığında ise marka bazında liderlik 36 bin 900 adetle Renault'da bulunuyor. Renault'u sırasıyla Toyota (27 bin 177) ve Fiat (21 bin 447) takip ediyor.
Listede en dikkat çeken marka ise yıllık bazda satışlarını yüzde 1,478 gibi olağanüstü bir oranda artıran BYD oldu.
Yılın ilk dört ayında 13 bin 608 adet otomobil satan BYD, Türkiye'de en çok satan yedinci otomobil markası konumuna yükselerek pazardaki hızlı yükselişini sürdürdü.
Renault: 36 bin 900
Toyota: 27 bin 177
Fiat: 21 bin 447
Volkswagen: 21 bin 245
Hyundai: 20 bin 449
Peugeot: 20 bin 421
BYD: 13 bin 608
Opel: 13 bin 476
Skoda: 11 bin 877
BMW: 11 bin 397
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