BYD, Fiat Egea'yı geçti: İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Veriler, nisan ayında toplam otomobil satışlarının geçen yılın aynı ayına göre kayda değer bir artış gösterdiğini, ancak 2025 yılı içinde ilk kez aylık bazda bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Nisan ayında toplam 105 bin 352 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirilirken, bu rakamın 85 bin 411 adedini otomobil satışları oluşturdu. Otomobil satışları Nisan 2024'e göre yüzde 39'luk bir artışa işaret ediyor.

NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER

Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri listesi önemli bir sürprize sahne oldu. Zirvede 3 bin 994 adetlik satışla Renault Clio yer alırken, ikincilik koltuğuna 3 bin 687 adet satan Çinli marka BYD'nin şarj edilebilir hibrit SUV modeli SEAL U DM-i oturdu.

Bu sonuçla BYD SEAL U DM-i, 3 bin 638 adet satan Fiat Egea Sedan'ı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı ve Egea Sedan'ın tam 8 yıldır sürdürdüğü Türkiye'nin aylık bazda en çok satan otomobili unvanına son verdi.

Renault Clio: 3 bin 994

BYD SEAL U DM-i: 3 bin 687

Fiat Egea Sedan: 3 bin 638

Togg T10X: 3 bin 537

Renault Megane: 2 bin 939

Peugeot 2008: 2 bin 692

Toyota Corolla: 2 bin 631

Fiat Egea Cross: 2 bin 260

Toyota C-HR: 2 bin 234

Peugeot 3008: 2 bin 074

YILIN İLK DÖRT AYINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

2025 yılının ilk dört aylık toplam otomobil satışlarına bakıldığında ise marka bazında liderlik 36 bin 900 adetle Renault'da bulunuyor. Renault'u sırasıyla Toyota (27 bin 177) ve Fiat (21 bin 447) takip ediyor.

Listede en dikkat çeken marka ise yıllık bazda satışlarını yüzde 1,478 gibi olağanüstü bir oranda artıran BYD oldu.

Yılın ilk dört ayında 13 bin 608 adet otomobil satan BYD, Türkiye'de en çok satan yedinci otomobil markası konumuna yükselerek pazardaki hızlı yükselişini sürdürdü.

Renault: 36 bin 900

Toyota: 27 bin 177

Fiat: 21 bin 447

Volkswagen: 21 bin 245

Hyundai: 20 bin 449

Peugeot: 20 bin 421

BYD: 13 bin 608

Opel: 13 bin 476

Skoda: 11 bin 877

BMW: 11 bin 397