Chery, kargo uçaklarıyla Türkiye'ye yedek parça getiriyor SUV modellerle Türkiye’ye hızlı bir giriş yapan Chery, yedek parça için her ay 4 kargo uçağı kaldırıyor.

ensonhaber.com Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı. Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunuyor. Chery; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve ilk küresel modeli Omoda 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkiyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Yedek parçalar da geliyor SUV modellerle Türkiye’ye hızlı bir giriş yapan Chery, yedek parça için her ay 4 kargo uçağı kaldırıyor. Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket, Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak. Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.