Chery, Mayıs 2023 fiyat listesini açıkladı Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Çinli Chery, Mayıs 2023 fiyat listesini açıkladı. İşte güncel Chery fiyatları.

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu müşterilerle buluşturdu.

Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor.

Chery, mayıs ayı fiyat listesini açıkladı

Chery, 2023 Mayıs ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Chery otomobilleri ortalama 50 bin TL zamlandı.

Chery Omoda 5

Comfort 860.000 TL

Luxury 920.000 TL

Excellent 980.000 TL

Tiggo 7 Pro

Comfort 875.000 TL

Luxury 935.000 TL

Excellent 995.000 TL

Tiggo 8 Pro

Luxury 1.100.000 TL

Excellent 1.200.000 TL