Chery, Mayıs 2023 fiyat listesini açıkladı

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.
Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu müşterilerle buluşturdu.
Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor.
Chery, mayıs ayı fiyat listesini açıkladı
Chery, 2023 Mayıs ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Chery otomobilleri ortalama 50 bin TL zamlandı.
Chery Omoda 5
Comfort 860.000 TL
Luxury 920.000 TL
Excellent 980.000 TL
Tiggo 7 Pro
Comfort 875.000 TL
Luxury 935.000 TL
Excellent 995.000 TL
Tiggo 8 Pro
Luxury 1.100.000 TL
Excellent 1.200.000 TL