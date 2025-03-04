Chery'nin Türkiye'de üreteceği ilk modeller ortaya çıktı

Haber Merkezi

Chery'nin Türkiye'ye yapacağı dev yatırım, otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Chery Türkiye üretim tesisi, Samsun'da kurulacak ve 1.5 milyar doların üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek.

Bu dev proje, Türkiye otomotiv endüstrisine yeni bir soluk getirecek ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Chery'nin Türkiye'deki üretim planları, şirketin Türkiye pazarına verdiği önemi gözler önüne seriyor.

DEV YATIRIMIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Chery'nin Türkiye'deki üretim tesisi, yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekarelik bir alana kurulacak. İlk etapta 25 bin kişiye istihdam sağlayacak olan bu tesis, yıllık 150 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip olacak.

ÜRETİLECEK MODELLER BELLİ OLDU

Chery'nin Türkiye'de üreteceği ilk modeller, şirketin Türkiye pazarında büyük ilgi gören Tiggo serisi ve Omoda 5 Max olacak.

Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max ve Omoda 5 Max modellerinin bazı versiyonları, Samsun'daki tesiste üretilecek.

İlerleyen dönemlerde Tiggo 4 Pro gibi yeni modellerin de üretim hattına eklenmesi planlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR YAKINDA

Chery'nin Türkiye yatırımı ile ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.

Samsun'da kurulacak olan üretim tesisi, hem yerel istihdama hem de Türkiye otomotiv endüstrisine büyük katkı sağlayacak.