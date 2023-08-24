Çin devlet başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi, Türkiye'de satışa çıkacak Çin devlet başkanının makam aracı olan Hongqi, Türkiye pazarındaki rekabete katıldı. İşte lüks otomobilin öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli markalar adeta Türkiye pazarına akın ediyor. Ekonomik Çin modellerinden sonra en pahalı otomobiller de Türkiye’ye geliyor.

Çin devlet başkanının resmi aracı olan Hongqi, Türkiye'deki premium SUV rekabetine dahil olacak.

Hongqi, Çin’in en eski ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAV Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte üretiliyor.

Gelecek hafta Türkiye'de satışta

Türkiye’ye getirilen yeni marka, Hongqi E-HS9 modeliyle ağustos ayının son günlerinde Türkiye’de olacak.

Hongqi E-HS9 öne çıkan özellikler

Hongqi E-HS9, elektrik motorlarıyla toplam 551 PS güç ve 750 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da yaklaşık 5 saniyede tamamlıyor.

Lüks SUV'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıcısına Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom gibi sürüş modlarıyla üst seviye deneyim vadediyor.

99 kWsa'lik batarya paketi de HONGQI E-HS9'a NEDC'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

Hongqi E-HS9, kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu aracılığıyla uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve 6 adet akıllı ekrana sahip.



Güvenlik tarafında ise HONGQI E-HS9'un özellikleri arasında şu donanımlar yer alıyor:

Süper uyarlanabilir hız sabitleyici

Otomatik park yardımı

Eller serbest algılama

Sürücü durumu ve duygu monitörü

Hava yastıkları

Akustik araç uyarı sistemi

Lastik basınç gözetim sistemi

Elektronik Stabilite Programı

Ön çarpışma uyarısı

Arka çapraz trafik uyarısı

Şeritten ayrılma uyarı sistemi

Şeritte kalma yardımı

Otonom acil frenleme

Kör nokta tespiti

Otomobilin Türkiye fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.