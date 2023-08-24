Çin devlet başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi, Türkiye'de satışa çıkacak

Son zamanlarda Çinli markalar adeta Türkiye pazarına akın ediyor. Ekonomik Çin modellerinden sonra en pahalı otomobiller de Türkiye’ye geliyor.
Çin devlet başkanının resmi aracı olan Hongqi, Türkiye'deki premium SUV rekabetine dahil olacak.
Hongqi, Çin’in en eski ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAV Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte üretiliyor.
Gelecek hafta Türkiye'de satışta
Türkiye’ye getirilen yeni marka, Hongqi E-HS9 modeliyle ağustos ayının son günlerinde Türkiye’de olacak.
Hongqi E-HS9 öne çıkan özellikler
Hongqi E-HS9, elektrik motorlarıyla toplam 551 PS güç ve 750 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da yaklaşık 5 saniyede tamamlıyor.
Lüks SUV'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıcısına Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom gibi sürüş modlarıyla üst seviye deneyim vadediyor.
99 kWsa'lik batarya paketi de HONGQI E-HS9'a NEDC'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.
Hongqi E-HS9, kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu aracılığıyla uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve 6 adet akıllı ekrana sahip.
Güvenlik tarafında ise HONGQI E-HS9'un özellikleri arasında şu donanımlar yer alıyor:
Süper uyarlanabilir hız sabitleyici
Otomatik park yardımı
Eller serbest algılama
Sürücü durumu ve duygu monitörü
Hava yastıkları
Akustik araç uyarı sistemi
Lastik basınç gözetim sistemi
Elektronik Stabilite Programı
Ön çarpışma uyarısı
Arka çapraz trafik uyarısı
Şeritten ayrılma uyarı sistemi
Şeritte kalma yardımı
Otonom acil frenleme
Kör nokta tespiti
Otomobilin Türkiye fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.