Çin'de terk edilen Tesla Roadster modelleri açık artırma ile satılıyor 2010 yılında Tesla'nın ilk üretim aracı olan Roadster'lardan 3 tanesi, Çin'de açık artırma ile satışa sunuldu.

Tesla Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyor.

Tesla, ilk Roadster ile elde ettiği bilgi birikimi sayesinde sonraki Model S aracını sıfırdan inşa etti ve ardından başarılı bir şekilde yoluna devam etti.

2010 yılında Tesla'nın ilk üretim aracı olan Roadster'lardan 3 tanesi Çin'de bir firma tarafından satın alındı.

Tersine mühendislik için alındığı düşünülen 3 adet sıfır otomobil firmanın iflas etmesi üzerine o dönemden beri limanda konteynerlerin içinde bekletiliyor.

Son teklif 2 milyon dolar

Araçları satan Gruber Motors, yıl başında 3 model için 26 Mayıs’ta son bulacak bir açık artırma başlatmış, geçtiğimiz günlerde ise bu süreyi 2 Haziran’a uzatılmıştı.

NTV'nin haberine göre, son durumlarıyla ilgili sadece görseller paylaşılan 3 modele gelen son teklif ise 2 milyon dolar oldu.

Çalışıp çalışmadıkları, kilometreleri ve 2010 yılından beri bekledikleri için batarya durumları hakkında bir bilgi olmayan araçlarla birlikte, 4. bir aracı tamamlayacak ekstra malzemelerle dolu bir konteyner de bulunuyor.