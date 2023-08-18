Çin'in güçlü markası DFSK yeniden Türkiye pazarına giriyor Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriş yapıyor.

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Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına girmek için artık gün sayıyor.

DFSK Motor açıklamasına göre SHS, DFSK Motor'un 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına ekim ayından itibaren başlayacak.

2003 yılında kurulan DFSK markası, global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaştı.

Dünyanın öncü otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu'nun bir parçası olan DFSK, 70'in üzerinde ülkeye satış yapan global bir marka olarak dikkati çekiyor.

7 üretim tesisine sahip

DSFK Motor'un Çin, Endonezya ve ABD'de olmak üzere toplam 7 üretim tesisinin yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Endonezya'da da AR-GE ile akıllı platform merkezleri bulunuyor.

DFSK Motor modelleri, geniş seçenekleriyle teknolojiye ve çevre dostu araçlara ilgi duyan, akıllı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik trendleri takip eden kullanıcıları hedefliyor.

Türkiye'ye hangi modeller gelecek

Türkiye pazarına ekim ayında giriş yapacak olan DFSK Motor'un, ilk etapta SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleriyle bayilerdeki yerini alacak.

Marka ayrıca, benzinli tek kabin Pick-up C31, çift kabin Pick-up C32, panelvan C35 ve kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarını hedef alacak.

Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak tek kabin Pick-up EC31, panelvan EC35 ve kombivan EC35 ile de ürün gamını tamamlayacak.

EC31, aynı zamanda Türkiye'deki ilk ve tek elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak.

Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.