Çinli üretici Xpeng, Tesla'ya rakip olacak aracını duyurdu

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, Tesla Model 3’e rakip olacağını iddia ettiği yeni modeli P7 Sedan’ı tanıttı.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 modeliyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, Model 3'e rakip olacak yeni bir elektrikli araç piyasaya sürüyor.

P7 Sedan modleni tanıtan Çinli şirket, aracın tek şarj ile 840 kilometre yol gidebileceğini söylüyor. Bu da aracın, Tesla Model 3'ten yaklaşık 320 kilometre daha fazla menzile sahip olduğu anlamına geliyor.

SATIŞ FİYATI

12 adet ultrasonik sensör ve 5 adet milimetrik hassasiyette radara ev sahipliği yapan P7 Sedan 0’dan 100 kilometre hıza 4,3 saniyede çıkabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre P7 Sedan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı ise 229 bin 990 Yuan (yaklaşık 36 bin dolar) olacak.

Bildiğiniz gibi Tesla'nın elektrikli otomobil pazarındaki payı oldukça büyük. Bakalım Çinli şirket, Tesla'nın tahtını sallayabilecek mi?



