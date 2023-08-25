Çip krizi sürüyor! Volkswagen 10 farklı şirketle anlaştı Alman otomobil üreticisi Volkswagen, çip kriziyle mücadele edebilmek için 10 farklı şirketten bileşen satın alacak.

ensonhaber.com

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Çip krizi her ne kadar bu yılın başlarında üretimi çok fazla etkilemese de son zamanlarda otomobil üreticileri yine kesintiler yapmak zorunda kalıyor.

Volkswagen'den yeni hamle

Volkswagen Grubu, NXP Semiconductors, Infineon Technologies ve Renesas Electronics gibi 10 üreticiden stratejik olarak önemli olduğuna inandığı yarı iletkenleri doğrudan satın almaya başladı.

Alman otomobil üreticisi, tedarik planlamasının güvende olduğundan emin olmak için çip üreticileriyle doğrudan anlaşmalar yapmaya başladı.

Motor1 Türkiye'de yer alan bilgilere göre, otomotiv endüstrisi yarı iletkenler için küresel tedarik hacmi açısından 47 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor.

2030'a gelindiğinde, endüstrinin yaklaşık 147 milyar dolarlık bir pazar hacmi ile üçüncü sırada olması bekleniyor.

Alman hükümeti, dünyanın en büyük kontratlı çip üreticilerini milyarlarca euro teşvikle ülkeye çekmeye çalışıyor.

ABD merkezli Intel ve Tayvanlı firmalar, bu yıl Almanya'da fabrikalar inşa edeceklerini açıklamışlardı.