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    Citroen yeni logosunu tanıttı

    Son dönemde otomotiv şirketleri logo değiştirme sürecine girdi. Bu değişim sürecine son eklenen ise Citroen oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 08:37
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    Citroen yeni logosunu tanıttı

    Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Citroen de eklendi.

    1919 yılında Andre Citroen tarafından seçilen çift şeritli tasarıma oldukça benzeyen logo yakın zamanda tanıtılacak yeni modelin üzerinde ilk kez görünecek.

    Slogan da değişti

    Yeni logo ile birlikte "Creative Technology" sloganı da değişiyor.  Citroen artık "Nothing Moves Us Like Citroen" sloganını kullanacak.

    citroen logo

    2CV ve DS gibi ikonik otomobillerin rengi olan Monte Carlo Blue, markanın yeni kimliğinin temsilcisi olacak. Aynı zamanda bu renk seçeneği, yıllar sonra pek çok modelin renk paletine de eklenecek.

    citroen logo

    citroen logo


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