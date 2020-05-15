Citroen'in elektrikli modeli e-Jumpy tanıtıldı

Citroen, e-Jumpy modeliyle hafif ticari araçları elektriklendirme hamlesini hayata geçiriyor.

Son yıllarda elektrikli otomobillerin sayısı bir hayli arttı. Dev üreticiler ise gelecekte de katlanarak artması beklenen elektrikli araçlar için yarış halinde.

Her ne kadar şu ana kadar birçok elektrikli otomobil piyasaya çıksa da ticari araçların elektrikli hali pek de karşımıza çıkmamıştı.

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2020 yılında sunacağı yeni modellerle hafif ticari araç pazarına yönelik elektrikli araç hamlesini hayata geçiriyor.

Markanın elektrikli araç hamlesinin 2021 yılında satışa sunacağı yeni modellerle de devam edeceği belirtiliyor.

Bu kapsamda markanın kompakt van pazarındaki temsilcisi Jumpy’nin elektrikli versiyonu olan e-Jumpy, yakın zamanda satışa çıkacak.



e-JUMPY NELER SUNACAK

PSA’nın 'EMP2' platformu üzerinde inşa edilen araçta, 100 kW (136 beygir) güç ve 260 Nm tork değeri sunan elektrikli motorun 130 km/s maksimum hıza imkan tanıdığı açıklandı.

İki farklı batarya kapasitesi bulunan e-Jumpy'de; XS, M, XL gövde tiplerinde sunulan ve 18 modülden oluşan 50 kWH kapasiteli bataryanın WLTP normuna göre 230 km elektrikli menzil sunduğu bilgisi paylaşıldı.

27 modülden oluşan 75 kWH kapasiteli bataryanın ise WLTP normuna göre 330 km elektrikli menzil sunduğu kaydedildi.

Araç zeminine gizlenen lityum-iyon bataryalar sayesinde elektrikli versiyonun içten yanmalı motora sahip Jumpy modelleri ile aynı yaşama alanı ve bagaj hacmini sunacak.

Öte yandan, hızlı şarj özelliği ile 50 kWh kapasiteli batarya 30 dakikada ve 75 kWh kapasiteli batarya 45 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabilecek.