Citroen'in ikonik modeli Mehari 55 yaşında Citroen'in 1968'de Deauville golf sahasında tanıttığı Mehari modelinin 55. yıl dönümü kutlanıyor.

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Citroen, 1968'de Deauville golf sahasında Mehari isimli yeni aracını tanıtmıştı. Roland de La Poype tarafından tasarlanan Mehari, plastik bir gövdeye sahipti.

28 ila 32 HP arasında güç üretien bu pick-up otomobil, Dyane 6 platformu üzerine inşa edilmişti.

Yaklaşık 20 yıl boyunca, 1.213 adedi 4x4 Mehari olmak üzere 144 bin 953 adet örneği bantlardan indi.

Önemli bir başarıya ulaşan Citroen Mehari'nin büyük bölümü Belçika'nın Forest kentindeki Citroen fabrikası başta olmak üzere, ayrıca Fransa, İspanya ve Portekiz’deki diğer yedi fabrikada da üretildi.

Modüler yapısıyla dikkat çekiyor

Mehari son derece modüler bir araçtı. Zeminin bir kısmı sırtlığa dönüşebiliyordu. Böylece arkaya iki koltuk ekleniyordu. Bu da dört yolcu kapasitesine olanak sağlıyordu.

Araç, farklı kullanım amaçlarına hizmet edebiliyor, farklı türden yükleri taşıyabiliyor ve yolcu taşımasında da kullanılabiliyordu.

Mehari, yaklaşık 20 yıl üretimde kaldı. Bu süre boyunca ikisi sınırlı sayıda özel seri olmak üzere sadece üç farklı versiyona sahip oldu.