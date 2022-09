Citroen'in yeni logosu, gelecek yıl araçlarda kullanılacak

Citroen'in yeni logosu, yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilirken, 2023’ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Citroen de eklendi.

1919 yılında Andre Citroen tarafından seçilen çift şeritli tasarıma oldukça benzeyen logo, yakın zamanda tanıtılacak yeni modelin üzerinde ilk kez görünecek.

Slogan da değişti

Yeni logo ile birlikte "Creative Technology" sloganı da değişiyor. Citroen artık "Nothing Moves Us Like Citroen" sloganını kullanacak.

Marka açıklamasına göre, yeni kurumsal marka kimliği ve logo ile Citroen tarihinde heyecan verici yeni bir dönem başlıyor.

Gelecek yıl kullanılacak

AA'nın haberine göre yeni logo, 1919 yılındaki orijinal oval logoyu yeniden yorumluyor. Yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilen yeni logo, 2023’ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Logo 10. kez yenilendi

Yeni marka kimliğinin merkezinde, Citroen’in dünyaca ünlü 'Çift Açılı Chevron' sembolünün değişimi ve gelişimi yer alıyor.

Şirketin 1919 yılındaki kuruluşundan bu yana Citroen logosu onuncu kez yenileniyor.

Daha geniş ve daha belirgin köşelere sahip 'Çift Açılı Chevron' daha yumuşak bir dikey oval çerçeve ile çevreleniyor.

Yeni logo, Citroen modellerinin tasarım dilinde yeni bir yaklaşım da başlatacak. Daha dikkat çekici bir görünüme sahip dikey oval logo, Citroen modellerinin hemen tanınabilir olmasını sağlayan bir imza unsuru olacak.