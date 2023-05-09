Dacia Duster Mayıs 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. İşte Duster fiyat listesi...

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Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarıya ulaştı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Dacia Duster özellikleri

Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.

2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Dacia Duster fiyat listesi - Mayıs 2023

Dacia Duster fiyat listesine baktığımızda, mayıs ayında bir önceki aya göre zam geldiğini görüyoruz. İşte Duster fiyatlarının yıl başından bu yana değişimi:

Essential TCe 90 bg

Ocak: 532 bin 900 TL

Şubat: 609 bin TL

Mart: 609 bin TL

Nisan: 641 bin 900 TL

Mayıs: 679 bin 900 TL

Expression ECO- G 100 bg

Ocak - 618 bin TL

Şubat - 669 bin TL

Mart: 669 bin TL

Nisan: 702 bin TL

Mayıs: 739 bin 900 TL

Essential TCe 150 bg 4x4

Ocak - 649 bin TL

Şubat - 712 bin TL

Mart: 712 bin TL

Nisan: 760 bin 900 TL

Mayıs: 800 bin 900 TL

Essential TCe 150 bg EDC

Ocak - 656 bin 900 TL

Şubat - 701 bin TL

Mart: 701 bin TL

Nisan: 734 bin 900 TL

Mayıs: 772 bin 900 TL

Journey TCe 150 bg EDC

Ocak - 704 bin TL

Şubat - 750 bin TL

Mart: 750 bin TL

Nisan: 795 bin 900 TL

Mayıs: 833 bin 900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

Ocak - 721 bin 900 TL

Şubat - 786 bin TL

Mart: 786 bin TL

Nisan: 844 bin 900 TL

Mayıs: 885 bin 900 TL