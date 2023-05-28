Dacia, Sandero ile Avrupa’da Tesla’yı geçti Dacia, Sandero modeliyle Avrupa zirvedesindeki yeni isim oldu ve Tesla'yı geçmeyi başardı.

Tesla, Avrupa’da elektrikli araç satışlarının artış göstermesiyle birlikte zirveye yerleşmişti. 2023 yılının ilk çeyreğinde Tesla Model Y, Avrupa’nın en çok satan otomobili olmayı başardı. Yeni lider Dacia Sandero Tesla, tahtını nisan ayında Dacia’ya bıraktı. Romen otomobil üreticisi Dacia, Sandero modeliyle Avrupa zirvesindeki yeni isim oldu. Jato Dynamics verilerine göre geçtiğimiz ay Avrupa’da 960 bin 191 adet araç satışı gerçekleştirildi Yüzde 16’lık bir artışla büyüyen pazar, üst üste dokuzuncu ay büyüme kaydetmiş oldu. Nisan ayında en yüksek pazar payını yüzde 13 ile elektrikli araçlar elde ederken, SUV modellerin payı artmaya devam etti.