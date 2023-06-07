Dacia Sandero Stepway Haziran 2023 güncel fiyat listesi Dacia Sandero Stepway'in Haziran 2023 fiyat listesine ve otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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2004'ten bu yana dünya çapında 2,1 milyon müşteriye ulaşan Dacia Sandero Stepway, ülkemizde ise var olduğu süreçte 110 binden fazla satış yapmayı başardı.

Yıllardır Clio II platformu ile yola devam eden Romanyalı kompakt model ailesi, jenerasyon değişimi sonucunda, Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu'nun CMF-B adlı küresel altyapı mimarisine geçiş yapmıştı.

Dacia Sandero Stepway motor seçenekleri

Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle müşterilerin karşısına çıkıyor. 1.0 TCE 90 BG motor, adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork değeri sunuyor..

6 ileri manuel şanzımanla karşımıza çıkan benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi var.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor.

Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor.

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi - Haziran 2023

Essential Stepway Tce 90 bg

Mart - 534 bin 900 TL

Nisan - 553 bin TL

Mayıs - 618 bin TL

Haziran - 655 bin TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg

Mart - 557 bin 900 TL

Nisan - 619 bin 900 TL

Mayıs - 651 bin TL

Haziran - 688 bin TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT

Mart - 601 bin TL

Nisan - 630 bin TL

Mayıs - 662 bin TL

Haziran - 698 bin 900 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT

Mart - 626 bin TL

Nisan - 655 bin TL

Mayıs -686 bin 900 TL

Haziran - 723 bin TL