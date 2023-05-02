Devrim ile Togg, bu kez Eskişehir'de birlikte sergilenecek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 4-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'23), Türkiye'nin yerli otomobilleri Devrim ve Togg da yer alacak.

AA & Ensonhaber

Türkiye Yüzyılı, yerli otomobili Togg'un banttan indirilmeye başlamasıyla başladı.

1961'de Devrim otomobiliyle başlayan ancak yarım bıraktırılan serüven, yıllar sonra aynı heyecan ve sevinçle bir kez daha gerçek oldu.

Togg ve Devrim, bu kez Eskişehir'de sergilenecek

Anadolu Üniversitesinin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinden özel olarak getirilecek Togg ve 1961 yılında Eskişehir'de üretilen Devrim, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde kurulacak alanda 4 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi ve İletişim Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek İKAF'23 kapsamında Türkiye'nin lider firma, kurum ve kuruluşları iş ve staj başvuruları almak, kariyer etkinlikleri gerçekleştirmek için öğrencilerle bir araya gelecek.