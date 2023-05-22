DS 4, Esprit De Voyage koleksiyonuyla Türkiye'de satışta DS Automobiles, Trocadero ve Performance Line versiyonları ile Türkiye’de satılan DS 4 modelinde, Esprit De Voyage koleksiyonunu sunmaya başladı.

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DS Automobiles, Ekim 2022’den itibaren, sırasıyla Trocadero ve Performance Line versiyonları ile Türkiye’de satılan DS 4 modelinin, Esprit De Voyage koleksiyonunu da ülkemize getirdi.

Turbo benzinli DS 4 Esprit De Voyage PureTech 130, 1 milyon 462 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, turbo dizel motorlu DS 4 Esprit De Voyage BlueHDi 130’ün fiyatı 1 milyon 506 bin 900 TL’den satışa çıktı.

Esprit De Voyage koleksiyonuna özgü tasarım, donanım ve teknolojik özellikler ile DS 4, bir kez daha Fransız seyahat sanatını gözler önüne seriyor.

DS 4, Esprit De Voyage koleksiyonu özgün ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Performance Line versiyonundan farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası ile farklılaşan Esprit De Voyage koleksiyonu, 19 inçlik Cannes hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor.

Teknik detaylar

Türkiye'ye ilk etaptan itibaren gelen tüm DS 4 modellerindeki BlueHDi 130 motor seçeneği, Esprit De Voyage koleksiyonunda da tercih edilebiliyor.

130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlıyor.

203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 Esprit De Voyage BlueHDi 130, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4 Esprit De Voyage PureTech 130 otomatik, 230 Nm'lik tork değerine sahip.