DS 7 ailesinin en üst versiyonu Türkiye'de satışta DS 7 model ailesinin en üst versiyonu 'DS 7 Opera e-Tense 4X4 360' Türkiye'de yollara çıkmaya başladı.

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DS 7 model ailesinin en üst versiyonu 'DS 7 Opera e-Tense 4X4 360' Türkiye'de satışa çıktı.

2 milyon 911 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkan ve DS Performance tarafından geliştirilen aracın akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, daha geniş iz açıklığı ve daha alçak şasisi bulunuyor.

En güçlü DS 7 modeli

Dizel ve e-Tense seçenekli DS 7 modellerinin en üstüne konumlandırılan '4X4 360', 360 HP'lik gücüyle şarj edilebilen hibrit verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyor.

100 kilometre hıza 5,6 saniyede ulaşabilen araç, maksimum 235 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 100 kilometrede yalnızca 1,8 litre yakıt tüketiyor.

DS 7 Opera e-Tense 4x4 360'ta, 200 HP gücündeki benzinli motoru ile dört tekerlekten çekiş sağlayan ön ve arka akslardaki 110 ile 113 HP gücündeki elektrikli motorlar, şarj edilebilir hibrit segmentinde referans olacak bir güç-ağırlık oranı sağlıyor.

Elektrik motorları ile 14,2 kWh kapasiteli batarya birleştiğinde, tamamen elektrikli olarak 62 kilometreye kadar menzil sunabilirken, otoyol koşullarında güvenli sürüş sağlayabilecek şekilde 140 kilometre elektrikli azami sürate erişebiliyor.

Yeni modeldeki standart donanımlar; kamera destekli süspansiyon sistemi, ikinci seviye yarı otonom sürüş sistemi, bilgi-eğlence sistemi, yeni DS Pixel Led Vision 3.0 farlar, kamera ve radarla kontrol edilen aktif güvenlik freni, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli arka koltuk sırtlığı, otomatik klima kontrolü, ısıtmalı ön cam, panoramik açılır cam tavan, ses ve ısı izolasyonlu yan camları içeriyor.