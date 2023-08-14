DS Automobiles, Türkiye tarihindeki en yüksek satışına ulaştı Temmuz ayını 570 adetlik satışla geride bırakan DS Automobiles, ilk 7 aylık dönemde de 2 bin 707 adetlik satışa ulaşarak, bu performansıyla hem temmuz ayı hem de toplam satışlarda kendi rekorunu kırmayı başardı.

Temmuz ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüme gösterdi. Böylece pazar, aylık satış rekoru serisine devam etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet oldu.

DS Automobiles, rekor kırdı

Temmuz ayını 570 adetlik satışla geride bırakan DS Automobiles, ilk 7 aylık dönemde de 2 bin 707 adetlik satışa ulaşarak, bu performansıyla hem temmuz ayı hem de toplam satışlarda kendi rekorunu kırmayı başardı.

DS Automobiles, premium otomobil pazarından yüzde 7,1'lik payla beşinci sırada yer aldı.

Marka, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 211,5 gibi büyük bir oranda artırırken, aynı zamanda Türkiye tarihindeki en yüksek temmuz ayı performansına ulaşmış oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde satışlarını 2 bin 707 adede yükselten DS Automobiles, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 230,5 artırdı.

Marka, geçen yılın toplamında 1.829 adetlik satışa imza atmıştı. DS Automobiles'in rekor performansında başrolde premium SUV seçeneklerin arasında DS 7 ve premium pazarının yeni yıldızı DS 4 yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, Türkiye premium otomobil pazarında DS Automobiles'in aranan bir marka haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: