Dünyada bugüne kadar satılan en pahalı 10 otomobil Klasik otomobiller bugünlerde müzayedelerde milyonlarca dolara alıcı buluyor. Peki şimdiye kadar satılan en pahalı otomobilleri hiç merak ettiniz mi? Bu haberimizde, en yüksek fiyata alıcı bulan 10 otomobile yakından bakıyoruz.

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Dünyanın dört bir yanındaki lüks otomobil üreticileri, sınırları zorlayan tasarım ve performansla yeni bir rekabet seviyesine ulaşıyor.

En pahalı otomobiller söz konusu olduğunda çıta oldukça yükseklere çıkıyor. Öyle ki 4.8 milyon dolara satılan Koenigsegg CCXR Trevita bile en pahalı 100 otomobil arasına giremiyor.

Şimdi sizlerle birlikte, şimdiye kadar satılan en pahalı 10 otomobile yakından bakıyoruz.

1. Dünyanın en pahalı arabası: Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe

1955 model bir Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, şimdiye kadar satılan en pahalı otomobil oldu ve henüz onu geçen olmadı.

Açık artırmada 146 milyon dolara satılan otomobil, aynı zamanda dünya rekorunu da kırmış oldu.

Adını firmanın baş mühendisi Rudolf Uhlenhaut'tan alan otomobil, yalnızca iki adet üretildi.

Mercedes, satıştan elde edilecek tüm gelirin dünya çapında bir "Mercedes-Benz Fonu" oluşturmak için kullanılacağını açıkladı.

2. Ferrari 250 GTO - 70 milyon dolar

3. Ferrari 335 Sport Scaglietti - 35 milyon 700 bin dolar

4. Mercedes-Benz W196 -29 milyon 600 bin dolar

5. Ferrari 290 MM - 28 milyon dolar

6. Ferrari 275 GTB - 27 milyon 500 bin dolar

7. Aston Martin DBR 1 - 22 milyon 555 bin dolar

8. Ferrari 410 Sport - 22 milyon dolar

9. Jaguar D-Type - 21 milyon 790 bin dolar

10. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider - 19 milyon 800 bin dolar