Dünyanın en çok satan otomobili el değiştirdi Geçtiğimiz yıllarda dünyada en çok satan otomobiller arasında zirvede olan Toyota Corolla, koltuğunu Tesla'ya kaptırdı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler olması nedeniyle, bu araçları en çok satanlar listesinde daha çok görmeye başladık.

JATO Dynamics verilerine göre, ülkemizde de satılan Tesla Model Y, 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan otomobili oldu.

Corolla koltuğunu kaptırdı

Geçtiğimiz yıllarda dünyada en çok satan otomobiller arasında zirvede olan Toyota Corolla koltuğunu kaptırırken, ilk defa bir elektrikli araç dünya çapında zirveye yerleşti.

İlk çeyrekte dünyada en çok satılan otomobiller

Tesla Model Y - 267 bin 200 adet

Toyota Corolla - 256 bin 400 adet

Toyota Hilux - 214 bin 700 adet

Toyota RAV4 - 211 bin adet

Toyota Camry - 166 bin 200 adet

Model Y, bu hızla satışlarını artmaya devam ederse, 2023'ü 1 milyonun üzerinde satışla noktalayacak.