Elektrikli araç sayısı 2050'de 1 milyarı geçecek

Ulaştırma sektöründe elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Son yıllarda Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil pazarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Ülkemizin de TOGG yerli otomobil ile yer alacağı elektrikli araç rekabeti önümüzdeki yıllarda daha da kızışacak.

1 MİLYARI AŞACAK

Dünyada 2019 yılı sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. "Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü: Enerji Dönüşümü 2050" raporundan edinilen bilgilere göre ise elektrikli araç sayısının 2050 yılında 1 milyar 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda yer alan bilgilere göre koronavirüs salgını, üretim ve tedarik zincirinde aksamalara sebep oluyor. Ayrıca düşük düzeyde seyreden petrol fiyatlarının enerji ve ulaştırma sektörünü önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.

Dünya genelinde etkili ve sürdürülebilir enerji politikalarının yaygınlaştığına işaret edilen rapora göre, 2050'ye kadar düşük karbona dayalı ekonomilerin oluşması için fosil kaynaklardan kademeli olarak vazgeçilecek.



Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrikli araçlar ve hidrojen, 2050 yılına kadar enerji kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol üstlenecek.

