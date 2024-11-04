Elektrikli Kia EV3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Kia, elektrikli araç atağına devam ediyor. Mayıs ayında tanıtılan elektrikli kompakt SUV modeli EV3, sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı.

Kia'nın E-GMP platformu üzerinde geliştirilen EV3, B-SUV segmentinde iddialı bir konuma sahip.

GÜÇLÜ MOTOR VE İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Kia EV3, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor: 58,3 kWh ve 81,4 kWh. Her iki versiyonda da 150 kW (204 beygir) güç üreten bir elektrik motoru ve ısı pompası standart olarak yer alıyor.

Giriş seviyesi Elegance paketi, 17 inç alüminyum jantlar ve kumaş koltuklarla geliyor. Prestige ve GT-Line paketlerinde ise 19 inç jantlar, kablosuz telefon şarjı, V2L desteği (araçtan cihaza enerji aktarımı), uzaktan park asistanı, kameralı kör nokta uyarı sistemi, 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı ön ve arka koltuklar ve ambiyans aydınlatması gibi gelişmiş özellikler standart olarak sunuluyor.

Kia EV3, şık tasarımı, güçlü performansı ve zengin donanım seçenekleriyle elektrikli araç pazarında iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

KIA EV3 TÜRKİYE FİYATLARI

Elegance, 58,3 kWh batarya, 435 km menzil: 1.490.500 TL

Elegance, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.640.500 TL

Prestige, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.820 500 TL

GT-Line, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.920.500 TL