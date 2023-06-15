Elektrikli Mercedes-Benz eActros300, Türkiye'de testlere giriyor Mercedes-Benz’in ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros’un yol testleri, Mercedes-Benz Türk AR-GE ekipleri tarafından Aksaray AR-GE Merkezi’nde yapılacak.

Mercedes-Benz Trucks’ın tüm dünyaya kamyon yol testi ve mühendislik hizmeti sunan ana merkezi konumundaki Aksaray Kamyon Fabrikası AR-GE Merkezi, elektrikli araçların da test merkezlerinden biri oldu.

Mercedes-Benz’in ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros’un yol testleri, Mercedes-Benz Türk AR-GE ekipleri tarafından Aksaray AR-GE Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

400 km’ye kadar menzile sahip olan eActros’un yol testlerini Türkiye’de gerçekleştirecek olan Aksaray AR-GE Merkezi, elektrikli kamyonları oluşturan komponent ve yazılımların gerçek kullanım şartları altında fonksiyonlarını ve ömürlerini de test edecek.

Test aşamasında saptanan bulguları global geliştirme deneme ekibine aktaracak olan AR-GE ekipleri, aynı zamanda geliştirme potansiyellerini de belirleyerek yıldızlı araçların en üst düzey kalite ile müşterilere sunulması için çalışacak.

Ağır vasıtalar için şarj istasyonları kuruldu

Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesini devreye almıştı. Şirket, Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip ünitelerin devreye alınmasıyla birlikte elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarında önemli bir adım daha atmıştı.