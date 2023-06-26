Elektrikli Opel Astra Türkiye'de ön siparişe açıldı Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

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Stellantis çatısı altındaki markalar, son zamanlarda özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara yöneliyor.

Bu markalardan biri olan Opel, Astra'nın elektrikli modelini iki farklı gövde tipiyle geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı.

Elektrikli Astra ön siparişe açıldı

Opel Türkiye, Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile ülkemizde başlattığı elektrikli model atağına Astra Elektrik ile devam ediyor.

Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli model, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Opel Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye.

Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

Yeni Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor ve fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor.