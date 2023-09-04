Elektrikli Opel Astra'nın Türkiye fiyatı açıklandı Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Otomobilin Türkiye fiyatını ve özelliklerini derledik.

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Stellantis çatısı altındaki markalar, son zamanlarda özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara yöneliyor.

Bu markalardan biri olan Opel, Astra'nın elektrikli modelini iki farklı gövde tipiyle geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı.

Opel Türkiye, Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile ülkemizde başlattığı elektrikli model atağına Astra Elektrik ile devam ediyor.

Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli modelin satış fiyatı belli oldu.

Elektrikli Opel Astra Türkiye fiyatı

Opel Astra Elektrik Türkiye fiyatı 1 milyon 599 bin 900 TL’den başlıyor ve tek donanım paketiyle satılıyor.

Opel’i çatısı altında bulunduran Stellantis, Astra Elektrik için Türkiye’yi öncelikli pazar ilan etmişti.

Opel Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye.

Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

Yeni Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor ve fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor.