Elektrikli Peugeot 208 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Peugeot 208, yenilenmesinin ardından mart ayı itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

AA & Ensonhaber

2019'dan günümüze üretilen Peugeot E-208 sayısı 590 bin adedi geride bıraktı.

Avrupa'daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa'da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik gibi ünvanlara sahip olan Peugeot E-208, yeni versiyonuyla hem daha fazla elektrikli menzil hem de optimum enerji tüketimi sunuyor.

Türkiye pazarına giriş yapan Peugeot'nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip.

EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; Active Prime, Allure ve GT donanımlarıyla Türkiye'ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

Peugeot 208 neler sunuyor

Boyutları aynı kalan Peugeot 208, yenilenen ön ızgara tasarımı, Peugeot logosu, 3 pençe ışık imzası, jant tasarımları ve Peugeot marka kimliğine ek olarak, Peugeot i-Cockpit ile iç mekanında da çok sayıda yenilik barındırıyor.

Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezindeki markanın yeni logosu, Peugeot'nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor.

Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208'e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde, bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeni jantlar, Peugeot'nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408'de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor.

Yeni 208'deki ön, yan ve arka isim logoları, yeni yazı karakterine ve yeni 'Bazalt Gri' rengine sahip. Arkada, Peugeot logosu, bagaj kapağının tüm genişliği boyunca tek başına duruyor. E-208 ise mavi ve beyaz olmak üzere iki tonlu bir 'E' logosu barındırıyor.

Peugeot E-208 teknik detaylar

136 HP'den 156 HP'ye yükseltilen yeni elektromotor, 20 HP ek güç sağlıyor. Makyajlanan 208'in görünümüne kavuşan E-208, bu değişimlere ek olarak markanın elektrikli modellere özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor.

Yeni Peugeot E-208, Peugeot E-308Win yeni güç-aktarma sistemleriyle yollarla buluşuyor.

Fiyatlar

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8, 1 milyon 210 bin 500 TL'den, 208 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 296 bin 500 TL'den; GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 396 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

100 kW'lik elektrikli motoru, yüksek performans ve üstün menzil özellikleri ile öne çıkan E-208 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 361 bin 500 TL olarak belirlendi.