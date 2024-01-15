Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: İşte özellikleri Porsche, yeni PPE platformu üzerinde yer alacak ilk otomobili yeni nesil Macan'ı tanıtmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Porsche’nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Macan, 2022 yılında makyaj operasyonu geçirmişti.

Tasarımı ve motorları yenilenen lüks otomobil ailesi, kısa bir bekleyişin ardından ülkemizde 3 farklı versiyonla satışa sunuldu.

Şimdi ise yazılım sorunları nedeniyle tanıtımı 2024'e ertelenen yüzde 100 elektrikli Porsche Macan ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Porsche yakında tanıtacak

Porsche, Premium Elektrik Platformu (PPE) temelinde geliştirilen ilk otomobili olan yeni nesil Macan'ın tanıtımına hazırlanıyor.

Bu yenilikçi model, 100 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılacak ve 500 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacak.

Porsche Macan elektrik altyapısında 800 Volt mimarisini kullanacak. 270 kW'a kadar şarj hızını destekleyecek araç, sadece 22 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine çıkabilecek.

Porsche, aracın 4 dakikalık şarj işe 100 km'lik menzil elde edebileceğini belirtiyor.

Porsche Macan, epeydir satışta olan Taycan'dakine benzer şekilde ön ve arka akslarda birer elektrik motoruna sahip olacak.

Ancak Macan'daki motorların güç yoğunluğu ve verimliliği artırmak adına yoğun bir yenileme işleminden geçirildiği ifade ediliyor.

Porsche, elektrikli araç pazarında iddialı

Porsche, 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Bunun için, 2026 için planlanan elektrikli Panamera dahil yeni modeller gelecek.