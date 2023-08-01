Elektrikli Renault Zoe yollara veda etmeye hazırlanıyor Renault Zoe, elektrikli otomobil piyasasında önemli bir yere sahip olsa da artık sona yaklaşıyor.

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Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olan Renault Zoe, yenilenen yüzüyle 2020 yılında ülkemize gelmişti.

Öte yandan, Renault Zoe platformu yavaş yavaş eskimeye başladı. Renault da maliyetleri ciddi oranda azaltan, modüler yapıya sahip yeni nesil elektrikli araç platformlarına yöneldi.

Bu nedenle Fransız marka, önümüzdeki yıllarda Zoe modelinden vazgeçmeye hazırlanıyor.

Renault Zoe yolun sonuna geldi

Renault Zoe, elektrikli otomobil piyasasında önemli bir yere sahip olsa da, artık sona yaklaşıyor gibi görünüyor. Fransa Flins'teki Renault fabrikasında 2022 yılında sadece 32 bin 600 Zoe üretildi.

Zoe'nin yerini ise elektrikli Renault 5 modeli alacak. Yeni model, tamamen elektrikli bir platform olan CMF-B-EV'ye dayanıyor.

Bu platform, Clio ve Captur modellerinde kullanılan CMF-B benzinli platformunun yüzde 70'ini alarak rekabetçi olmayı hedefliyor. Ayrıca, Zoe'nin platformuna kıyasla üretim maliyetlerini yüzde 30 azaltıyor.

Yeni Renault 5, 2024'te Fransa'nın Douai şehrinde üretilecek. Zoe'nin yerini alacak olan yeni Renault 5, daha rekabetçi ve ileri teknolojiye sahip bir elektrikli otomobil olarak pazarda kendine yer edinmeyi hedefliyor.