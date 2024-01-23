Elektrikli Volkswagen Tiguan, 2026 yılında yollarda olacak Volkswagen, ID.Tiguan olarak adlandırılması beklenen elektrikli Tiguan modelini 2026 yılında piyasaya sürecek.

ensonhaber.com

2023 yılında Volkswagen'in satışlarının yüzde 54,2'si SUV gövde tipindeki araçlardan oluştu.

Alman otomobil üreticisi, popüler SUV segmentinde Taigo'dan Touareg'e kadar çeşitli boyutlarda araçlar üretiyor.

Elektrikli araç döneminde de bu stratejiyi sürdürmeyi hedefleyen Volkswagen, ürün yelpazesine eklenecek yeni modeller arasına Tiguan'ın elektrikli bir versiyonunu da dahil etti.

Elektrikli Tiguan geliyor

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, henüz fazla detaya sahip olmasak da elektrikli Tiguan veya ID.Tiguan olarak adlandırılması beklenen bu modelin, 2026 yılında resmi olarak tanıtılacağı belirtiliyor.

ID.Tiguan'ın (henüz resmi ismi belli olmayan), MEB+ platformunu kullanacağını tahmin ediyoruz.

Bu platform, Volkswagen'in mevcut ID.3 ve ID.7 modellerinde kullanılan MEB platformunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir.

2026, Volkswagen için oldukça yoğun bir yıl olacak gibi görünüyor. ID.2'ye dayalı küçük bir SUV modelinin ürün gamına eklenmesinin ardından, ID.Tiguan'ın aynı yıl içinde tanıtılması, markanın model çeşitliliğini önemli ölçüde artıracak.

Volkswagen'in elektrikli model seçeneklerine ID.1 gibi daha küçük modellerin de eklenmesi bekleniyor.

Bu yeni elektrikli araçların, Volkswagen'in ana markası ve diğer alt markaları üzerinde (Cupra, Audi vb.) ne tür etkiler yaratacağını ise zaman gösterecek.