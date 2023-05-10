Elektrikli Volvo EX30'un tasarımı ortaya çıktı Volvo EX30, İsveçli üreticinin elektrikli araç ürün gamındaki en küçük model olacak. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

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İsveç merkezli Volvo, elektrikli otomobillerine bir yenisini daha ekleyecek.

Şirket, geçtiğimiz aylarda XC90 serisinin yerini alacak yeni elektrikli lüks SUV’u EX90’ı tanıtmıştı. Marka, şimdi de yeni otomobili EX30 hakkında bazı bilgiler verdi.

EX30'u geçtiğimiz aylarda duyuran Volvo, kısa süre önce crossover'ın dış tasarımı hakkında daha fazla fikir edinmemizi sağlayan yeni ipucu görselleri paylaştı.

Özellikleri konusunda şu an için bilgi bulunmayan aracın, C40 Recharge ve XC40 Recharge’ın dahil olduğu 40 serisi elektrikli araçların altında yer alması bekleniyor.

Volvo EX30'un Geely grubunun modüler SEA platformu üzerine inşa edileceği biliniyor.

Standart olarak arkadan itiş düzenine sahip olacak modelde müşterilere farklı batarya seçenekleri sunulacak.

Marka, ilerleyen yıllarda şarj altyapısının gelişmesiyle menzilin sorun olmaktan çıkacağına inanıyor.

Tanıtım 7 Haziran'da

Daha önce Volvo EX30'un 15 Haziran'da tanıtılacağı belirtiliyordu. Son resmi açıklamaya göre dünya lansmanı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Volvo'nun yeni teknolojilerini de sergileyecek olan kompakt modelin üretimi Çin'de yapılacak.