Elektrikli yeni Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye’de Elektrikli Mercedes EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Elektrikli Mercedes EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. 190 beygirlik motorlarıyla yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren otomobillerin fiyatları biraz daha uygun.

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkıyor.

EQA 250+ ve EQB 250+; 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip.

Fiyatlar

EQA 250+ AMG+ 1.462.500 TL’den, EQB 250+ AMG+ ise 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.