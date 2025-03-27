Elektrikli yeni Nissan Leaf tanıtıldı: İşte özellikleri

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Nissan'ın yeni CEO'su Ivan Espinosa'nın "Benim için önemli bir an" sözleriyle tanıttığı yeni Leaf, markanın elektrikli mobilite vizyonunu bir adım öteye taşıyor.

Ana akım elektrikli mobilite dünyasının öncülerinden biri olan Leaf, büyümüş ve aerodinamik açıdan verimli bir crossover olarak yeniden tasarlandı.

ARIYA İLE AYNI PLATFORM, ETKİLEYİCİ MENZİL

Platform meraklıları için müjde! Yeni Leaf, Nissan Ariya ile aynı CMF-EV platformunu paylaşıyor. Ancak, Nissan henüz pil boyutu, güç çıkışları veya ivmelenme gibi teknik detayları paylaşmaktan kaçınıyor.

Fakat menzil konusunda önemli bir bilgi var: Nissan araç programı patronu Francois Bailly, tek şarjla 600 km (373 mil) menzile ulaşılabileceğini açıkladı.

Nissan, yeni Leaf'i tasarlarken "güvenli bir EV sürüşü" ilkesini benimsedi. Bu, sadece yolcuların güvenliğini değil, aynı zamanda uzun mesafeleri endişelenmeden seyahat etme konforunu da kapsıyor.

Otoyol sürüşünün ön planda tutulduğu yeni Leaf, kullanıcılara keyifli bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

YENİ TASARIM

Yeni Leaf, 2010'daki mütevazı başlangıcından bu yana tasarım açısından önemli bir değişim geçirdi. Mevcut modelden yaklaşık 15 cm daha kısa olmasına rağmen, dik duruşu, şık ön tasarımı ve eğimli tavan çizgisiyle aerodinamik verimliliğe odaklanıyor.

Ayrıca, Ariya ile benzer tasarım özelliklerini taşıyor. 19 inç jantlar, panoramik cam tavan ve ABD'de Tesla şarj cihazlarında şarj imkanı sunan NACS şarj portu gibi özellikler, Leaf'in çekiciliğini artırıyor.

AVRUPA PAZARINA SUNDERLAND'DEN AÇILACAK

Yeni Leaf, Nissan'ın İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretilecek ve bu yılın sonlarında Avrupa pazarında satışa sunulacak.