Elektrikliye geçişte Japon markalar geride kaldı Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi, dünyanın en büyük 20 otomobil üreticisinin sıfır emisyonlu araçlara geçiş performansını değerlendirdi. Japon markaların geride kalması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi, dünyanın en büyük 20 otomobil üreticisinin sıfır emisyonlu araçlara geçiş performansını detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Tesla ve Çinli BYD, sıralamada zirvede yer alırken, Japonya merkezli beş üreticinin yanı sıra Hindistan'dan Tata, değerlendirmede son sıralarda kendilerine yer buldu.

Zirvedeki markalar

Sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş performansına göre en başarılı markalar şu şekilde:

Tesla

BYD

BMW

Volkswagen

Stellaris

Geely

Renault

Mercedes-Benz

General Motors

SAIC

Great Wall

Ford

Hyundai-Kia

Changan

Toyota

Honda

Nissan

Tata

Mazda

Suzuki