Elektrikliye geçişte Japon markalar geride kaldı

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Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi, dünyanın en büyük 20 otomobil üreticisinin sıfır emisyonlu araçlara geçiş performansını detaylı bir şekilde ortaya koydu.
Tesla ve Çinli BYD, sıralamada zirvede yer alırken, Japonya merkezli beş üreticinin yanı sıra Hindistan'dan Tata, değerlendirmede son sıralarda kendilerine yer buldu.
Zirvedeki markalar
Sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş performansına göre en başarılı markalar şu şekilde:
Tesla
BYD
BMW
Volkswagen
Stellaris
Geely
Renault
Mercedes-Benz
General Motors
SAIC
Great Wall
Ford
Hyundai-Kia
Changan
Toyota
Honda
Nissan
Tata
Mazda
Suzuki