Emre Özpeynirci: Vatandaşın ihtiyacı varsa araç almak için doğru zaman Ensonhaber canlı yayınına katılan gazeteci Emre Özpeynirci, otomobil almak için uygun zaman olduğunu belirterek," Vatandaşın gerçekten ihtiyacı varsa, istediği şekilde bulabiliyorsa araç bolluğa varken alabilir" dedi.

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İkinci el otomobiller, ekonomik açıdan avantajlı seçenekler sunarak, yeni araç fiyatlarından kaçınmayı tercih eden pek çok tüketici için cazip hale geldi.

Ancak, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör bulunuyor.

Son gelişmeleri Ensonhaber'e değerlendirdi

Otomobil pazarındaki son gelişmeleri gazeteci Emre Özpeynirci, Ensonhaber canlı yayınında değerlendirdi.

Sıfır araçlardan elektrikli araçlara, ardından fiyatlardaki son durumları değerlendiren Özpeynirci vatandaşlara dikkat çeken önerilerde bulundu.

"Alacak müşteri sayısı azaldığı için ikinci el araç fiyatları düştü"

Emre Özpeynirci'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sıfır araç bollaştığı için, alacak müşteri sayısı azaldığı için ikinci el araç fiyatları düştü. Sıfır araç olmadığı için ikinci el artıyordu. Alacak kişi sayısı düştü arz- talep dengesi ile birlikte ikinci el fiyatları artmıyor. Bu fiyatlarla otomobil artık yatırım olmaktan çıkıyor.

"Otomobil piyasasında normalleşme başladı"

Bu normalleşme bekleniyordu, bu sürdürülebilir bir şey değildi. Otomobil ihtiyaçtan ziyade yatırım için kullanıldığı için fiyatlar bu şekilde artıyordu. Otomobil piyasasında bununla birlikte normalleşme başladı.

"İkinci elde durgunluk devam edecek"