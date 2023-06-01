En güçlüsü! Yeni Range Rover Sport SV tanıtıldı Yeni 2024 Range Rover Sport SV, hafif hibrit teknolojisine sahip 635 PS'lik motoruyla karşımıza çıktı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri

Land Rover, gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2023 Range Rover Sport modelini, geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtmıştı.

2024'te tamamen elektrikli versiyona kavuşacak yeni SUV modeli, yeni motor seçeneğine kavuştu.

Yeni 2024 Range Rover Sport SV, hafif hibrit teknolojisine sahip 635 PS'lik motoruyla karşımıza çıktı ve en güçlü Range Rover modeli oldu.

Range Rover Sport SV teknik detaylar

Otomobilin kaputunun altında artık BMW'den alınan twin turbo 4.4 litre V8 motor bulunuyor. Söz konusu motor, hafif hibrit teknolojisine de sahip.

Motor, 635 PS güç ve 750 Nm (Dynamic Launch aktifken 800 Nm) tork üretiyor. Bu da önceki V8'e göre 60 PS güç ve 50 Nm tork artışı anlamına geliyor.

Son hızı 290 km/s olarak açıklanan araç, 0-96 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlıyor.

Yeni Range Rover Sport SV, üretiminin ilk yılında sadece SV Edition One versiyonuyla birlikte seçilmiş müşteriler tarafından davet yoluyla sipariş edilebilecek.