En iyisinin de iyisi: Maserati MC20

Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde "En İyinin de İyisi" ödülünü aldı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, elektrikli modeli MC20'yi geçtiğimiz yıl eylül ayında görücüye çıkarmıştı. Yeni otomobile yerleştirilen Nettuno isimli V6 motora, yepyeni teknolojiler ve toplamda 3 versiyon (benzinli, elektrikli ve üstü açılır versiyon) eşlik ediyor.

"EN İYİSİNİN DE İYİSİ" SEÇİLDİ

Otomotiv endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Buna göre, Maserati MC20, 'Ürün Tasarımı' kategorisinde En İyinin de İyisi (Best of the Best) ödülüne layık görüldü.

Maserati Üst Yöneticisi (CEO) Davide Grasso, "Misyonumuz, Maserati markasının yeni çağının başlangıcını simgeleyen ve gelecekte de övgüyle hatırlanacak bir otomobil geliştirmekti.

MC20 ile bunu başardığımıza inanıyorum. Maserati markası, yenilikçi ve benzersizdir. Yeni süper spor otomobilimiz MC20, tüm Maserati değerlerini bünyesinde barındırıyor ve marka tarihinde bir dönüm noktası olmayı sürdürüyor." yorumunda bulundu.

MASERATI MC 20 NELER SUNUYOR

Herhangi bir elektrik desteği görmeyen benzinli MC20, İtalyan firmanın son 20 yılda kendi geliştirdiği ilk motor olan Nettuno'dan besleniyor.

Bu motor, çift turboya ve duble yanma prensibine sahip 3.0 litrelik V6 tam 630 bg (470 kW) güç, 729 Nm de tork üretebiliyor. 8 ileri çift kavramalı şanzımana eşli araç, 100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken maksimum 323 km/s sürate çıkabiliyor.

Motor hariç tüm bu özellikler elektrikli versiyon için de geçerli, fakat Maserati henüz aracın batarya kapasitesini ve performans verilerini açıklamadı. Sadece 100 km/h sürate 2.8 saniyede ulaşılacağı, 310 km/s azami sürat ve WLTP'ye göre 323 km menzil doğrulandı.

Maserati MC20 standart olarak Maserati'nin yeni Intelligent Asisstant (MIA) adı verilen sisteme sahip 10.3" boyutlu multimedya ekranı ve yine aynı ölçüde dijital gösterge paneliyle geliyor.

Gelmiş geçmiş en kişiselleştirilebilir Maserati bilgi-eğlence sistemine sahip olduğu belirtilen MC20'de araç sahipleri akıllı telefonları ile servis tarihi, güvenlik özellikleri gibi birçok fonksiyona da erişebilecek.

Öte yandan, Red Dot Tasarım Ödülleri 1955 yılından beri, dünyanın her yerinden estetik açıdan en heyecan verici, işlevsel ve yenilikçi ürünleri değerlendirerek seçen, Almanya’daki Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri, sürekli güncellenen kriterler ile ürün ve marka tasarımı ve iletişim alanında küresel düzeyde mükemmelliği ödüllendiriyor.

Kazananları dünyanın önde gelen tasarımcı, akademisyenlerinin yer aldığı 50 kişiden oluşan jürinin kararı belirliyor. Jüri farklı kategorideki ürünleri değerlendirerek, yılın kazananını seçiyor.