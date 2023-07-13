En ucuz Corolla 1 milyon TL'ye dayandı: İşte fiyat listesi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, temmuz ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

ensonhaber.com

2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla da son zamlarından nasibini aldı. Temmuz ayına girdiğimizde, en ucuz Corolla'nın fiyatı 1 milyon TL'ye dayandı.

İşte önceki aylara kıyasla güncel Toyota Corolla fiyatları.

Toyota Corolla fiyatları - Temmuz 2023

Toyota Corolla 1.5 Vision

Aralık - 607 bin 050 TL

Ocak - 642 bin TL

Mayıs - 781 bin 150 TL

Haziran - 882 bin 150 TL

Temmuz - 998 bin 950 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Aralık - 633 bin 750 TL

Ocak - 670 bin 300 TL

Mayıs - 815 bin 150 TL

Haziran - 920 bin 600 TL

Temmuz - 1 milyon 042 bin 500 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Aralık - 697 bin 850 TL

Ocak - 738 bin 150 TL

Mayıs - 895 bin 600 TL

Haziran - 1 milyon 011 bin 400 TL

Temmuz - 1 milyon 145 bin 300 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Aralık - 783 bin 400 TL

Ocak - 828 bin 650 TL

Mayıs - 1 milyon 008 bin 400 TL

Haziran - 1 milyon 138 bin 700 TL

Temmuz - 1 milyon 289 bin 400 TL