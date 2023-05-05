En ucuz Renault Clio 500 bin TL'yi aştı! Güncel fiyat listesi Renault Clio'nun mayıs ayına özel açıklanan fiyat listesine yakından bakıyoruz. İşte güncel Renault Clio fiyatları

ensonhaber.com

Bursa'daki fabrikada üretilen Renault Clio, yeni yıla girmemizle birlikte büyük bir fiyat artışı yaşamıştı.

Türkiye'nin en popüler otomobillerinden Renault Clio, motor ve donanım paketi seçeneklerini kaybetmiş ve tek bir paket olarak satışa sunulmuştu.

Renault Clio, artık yeniden Joy, Touch ve İcon olmak üzere üç farklı paket seçeneği ile satışa sunuluyor.

Joy paket, en 'boş' paket ve en uygun fiyatlı seçenek olarak fiyat listelerinin tepesinde yer alıyor.

Renault Clio fiyat listesi

Renault Clio modellerinin fiyatları mayıs ayına özel güncellendi. İşte Clio fiyat listesi:

1.0 65 bg, Benzinli Joy, Manuel 546.900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 655.900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch, Manuel 617.900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch Otomatik 681.900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Icon, Otomatik 736.000 TL