Ferrari, dünya genelinde ne kadar otomobil sattığını açıkladı

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Ferrari, 2024 yılı finansal sonuçlarını ve satış rakamlarını açıkladı. Lüks otomobil üreticisi, dünya çapında toplam 13 bin 752 adet araç teslimatı gerçekleştirdi.

Bölgesel bazda bakıldığında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 141 adetlik bir artış yaşanırken, Amerika'da 192 adetlik bir artış görüldü.

Ancak, Çin, Hong Kong ve Tayvan'da 328 adetlik bir düşüş yaşandı. Asya-Pasifik bölgesindeki teslimatlar ise 84 adet arttı.

EN ÇOK SATAN MODELLER

2024 yılı içerisinde Purosangue, Roma Spider ve 296 GTS modelleri yüksek talep gördü.

SF90 XX serisi ve 12Cilindri teslimatları ise yılın ikinci yarısında başladı. Öte yandan Portofino M, SF90 Stradale, 812 GTS, 812 Competizione ve Roma gibi modeller üretimden kaldırıldı.

FERRARI'NİN GELİRLERİ NE DURUMDA

Şirketin 2024 yılı finansal sonuçları da yükseliş gösterdi. Ferrari'nin net gelirleri yüzde 11,8 artışla 6,67 milyar euroya ulaştı.

Hibrit ve içten yanmalı motorlu modeller arasındaki dağılım ise neredeyse eşit seviyede gerçekleşti. Satışların yüzde 49'u içten yanmalı, yüzde 51'i hibrit motorlu modellerden oluştu.