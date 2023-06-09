Ferrari elektrikli otomobil fabrikası kuruyor Ferrari, İtalya’nın Maranello şehrinde elektrikli otomobiller için özel bir üretim tesisi inşa edecek.

Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, İtalyan lüks otomobil şirketi de pazarı yakından takip ediyor.

İtalyan marka, tamamen elektrikli modellere geçmek için acele etmese de şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, tamamen elektrikli ilk Ferrari’nin 2025’te tanıtılacağını ve 2026 yılında da piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Ferrari'nin fabrika planları

Ferrari, İtalya’nın Maranello şehrinde elektrikli otomobiller için özel bir üretim tesisi inşa edecek.

Şirketin tüm elektrikli otomobillerinin doğduğu yer olacak olan bu tesiste elektrikli motor, dönüştürücü ve bataryalar da hem tasarlanacak hem de üretilecek.

Batarya teknolojisinin sınırlı olmasından ve uzun şarj sürelerinden çekinen Ferrari'nin üreteceği ilk elektrikli modeli hakkında henüz çok az şey biliyoruz.

Ferrari ve Aston Martin gibi lüks ve düşük üretim hacmine sahip markalar için tamamen elektrikli modellere geçmek biraz daha uzun sürecek. Ancak önümüzdeki yıllarda bu markalardan en az bir elektrikli araç karşımıza çıkacak.