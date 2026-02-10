Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı: İşte son bilgiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ferrari, merakla beklenen ilk elektrikli otomobiline İtalyanca'da "ışık" anlamına gelen "Luce" ismini verdiğini duyurdu.

Marka, bu devrimsel modelin iç mekan görsellerini ve teknik detaylarını lansman öncesinde otomobil tutkunlarıyla paylaştı.

APPLE ESİNTİLİ RADİKAL İÇ MEKAN

Aracın kabin tasarımı için Apple'ın efsanevi tasarımcısı Sir Jony Ive'ın kurucusu olduğu LoveFrom şirketiyle ortak bir çalışma yürütüldü.

Geleneksel Ferrari çizgilerinin dışına çıkan kokpitte, havacılıktan ilham alan üç boyutlu gösterge paneli dahil olmak üzere toplam üç ekran bulunuyor.

Direksiyon kolonuyla birlikte hareket eden gösterge paneline, 1950'li yılların Nardi tasarımlarını andıran üç kollu modern bir direksiyon simidi eşlik ediyor.

Orta konsolda yer alan dönebilen multimedya ekranı ise sürücü ve yolcu erişimini kolaylaştırırken, fiziksel klima kontrolleriyle ergonomiyi destekliyor.

1000 BEYGİR GÜÇ

Dört elektrik motoruna sahip olan Luce, Boost modunda 1000 beygir güce ulaşarak 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede çıkabiliyor.

Maksimum hızı saatte 310 kilometre olarak açıklanan aracın dış tasarımı, mayıs ayında İtalya'da yapılacak özel etkinlikte gösterilecek.