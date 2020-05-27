Fiat 500X ve 500L tek bir otomobilde birleşecek

Fiat 500X ve 500L tek bir otomobilde birleşecek

Fiat, yeni jenerasyonlarında 500X ve 500L modellerini tek bir otomobilde birleştirmek istiyor.

Şu anda ülkemizde satışı devam eden 1.2 litrelik, 69 bg gücünde bir içten yanmalı motordan beslenen Fiat 500'ün SUV ve MPV versiyonları olan 500X ve 500L, sırasıyla 2014 ve 2012'de piyasaya sürülmüştü.

Fiat her ne kadar geçtiğimiz aylarda 500X modelini makyajlasa da 500L uzun bir süredir aynı gövde ve tasarım ile yola devam ediyor.

İKİ OTOMOBİL BİRLEŞEBİLİR

Auto Express'in iddiasına göre Fiat, yeni jenerasyonlarında 500X ve 500L çiftini tek bir modele dönüştürmeyi planlıyor.

Altyapısını yüzde yüz elektrikli yeni 500e ve ileri aşamada yine bir elektrikliye dönüşeceği söylenen Panda ile paylaşması beklenen yeni aracın adının 500XL olacağı tahmin ediliyor.

FIAT, Avrupa genelinde 500X'te son beş yıldır 75 bin ile 105 bin arasında değişen satış rakamları yakalamayı başarmıştı.

500L, 2014'te kaydettiği 95 bin adetten bu yana 36 bin adede kadar geriledi. İtalya'da 500L Wagon olarak iş yapsa da Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi pazarlarda tutunamayan MPV'nin yenilenme zamanı da yaklaşmıştı.



